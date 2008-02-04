Ющенко і керівники фракцій шукатимуть компроміс

Сьогодні о 15.00 відбудеться засідання Погоджувальної ради парламенту за участю Президента Віктора ЮЩЕНКА та керівників депутатських фракцій.

Політики обговорять варіанти компромісів для розблокування трибуни, передає ICTV.

Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК напередодні закликав усі політичні сили до нормалізації роботи вищого законодавчого органу і запропонував компромісний проект постанови щодо вступу України до НАТО. Згідно з цим документом, рішення щодо НАТО прийматимуть лише після всенародного референдуму, який може пройти після усіх необхідних процедур у відносинах з Альянсом.

Як повідомлялося, з 18 січня опозиційна Партія регіонів блокує роботу парламенту, вимагаючи розглянути питання щодо листа трьох керівників держави відносно приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО. У зв’язку з блокуванням А.ЯЦЕНЮК відмовився проводити пленарне засідання та закривати першу сесію ВР VІ скликання, як це було передбачено раніше прийнятим рішенням.