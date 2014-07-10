Льотчиця Савченко офіційно не перетинала держкордон між Україною та Росією - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«За офіційною інформацією Державної прикордонної служби України, Надія Савченко кордон між Україною та Росією не перетинала», - зазначив він.Читайте такожНадія Савченко могла стати жертвою зради в спецслужбах - експерт

Як повідомляв УНІАН, військова льотчиця Савченко була захоплена терористами в полон у зоні АТО на сході України. Зараз вона перебуває у слідчому ізоляторі у Воронежі (Росія).

У Слідчому комітеті РФ стверджують, що Савченко під виглядом біженки нелегально перетнула кордон Росії та була затримана під час перевірки документів в одному з населених пунктів. Російські слідчі стверджують, що Савченко проходить як підозрювана у кримінальній справі про вбивство російських журналістів.