Льотчиця Савченко офіційно не перетинала держкордон між Україною та Росією - РНБО
За інформацією Державної прикордонної служби України льотчиця Надія Савченко офіційно державний кордон між Україною та Росією не перетинала.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
«За офіційною інформацією Державної прикордонної служби України, Надія Савченко кордон між Україною та Росією не перетинала», - зазначив він.Читайте такожНадія Савченко могла стати жертвою зради в спецслужбах - експерт
Як повідомляв УНІАН, військова льотчиця Савченко була захоплена терористами в полон у зоні АТО на сході України. Зараз вона перебуває у слідчому ізоляторі у Воронежі (Росія).
У Слідчому комітеті РФ стверджують, що Савченко під виглядом біженки нелегально перетнула кордон Росії та була затримана під час перевірки документів в одному з населених пунктів. Російські слідчі стверджують, що Савченко проходить як підозрювана у кримінальній справі про вбивство російських журналістів.