Порошенко призначив Гриніва заступником глави Адміністрації президента

10:40, 11 липня 2014
Політика
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Президент України Петро Порошенко призначив Ігоря Гриніва заступником глави Адміністрації президента України.

Порошенко призначив заступника глави АП / УНІАН

Відповідний указ від 10 липня оприлюднено на сайті глави держави сьогодні.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Порошенко призначив Гриніва своїм радником (поза штатом).

Гринів є народним депутатом, обраним за списком ВО “Батьківщина”.

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