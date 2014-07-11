Порошенко призначив Гриніва заступником глави Адміністрації президента
10:40, 11 липня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко призначив Ігоря Гриніва заступником глави Адміністрації президента України.
Порошенко призначив заступника глави АП / УНІАН
Відповідний указ від 10 липня оприлюднено на сайті глави держави сьогодні.
Як повідомляв УНІАН, 8 червня Порошенко призначив Гриніва своїм радником (поза штатом).
Гринів є народним депутатом, обраним за списком ВО “Батьківщина”.
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