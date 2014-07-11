Порошенко призначив Гриніва заступником глави Адміністрації президента

Президент України Петро Порошенко призначив Ігоря Гриніва заступником глави Адміністрації президента України.

Відповідний указ від 10 липня оприлюднено на сайті глави держави сьогодні. Як повідомляв УНІАН, 8 червня Порошенко призначив Гриніва своїм радником (поза штатом). Гринів є народним депутатом, обраним за списком ВО “Батьківщина”.

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