Як українці оцінюють роботу Тимошенко (соцопитування)

75,5% українців позитивно ставляться до того, що уряд Юлії ТИМОШЕНКО почав виплати громадянам їхніх заощаджень в Ощадбанку СРСР.

Про це свідчать передані УНІАН результати всеукраїнського опитування, проведеного „Українським демократичним колом” на замовлення Інституту політики 19-27 січня 2008 року.

Негативно до цього ставиться лише кожен десятий опитаний (10,4%).

Найбільш позитивне ставлення до виплат громадянам заощаджень у Центральному (83,3%) і Західному (81,6%) регіонах України. У Південному та Східному регіонах позитивно ставляться дещо більше двох третин опитаних – відповідно, 67,4% і 68,6%.

42,5% громадян вважають, що виплата громадянам їхніх заощаджень в Ощадбанку буде реалізована успішно. Водночас у цьому мають сумнів 27,8% опитаних, а 29,7% не змогли визначитись. Якщо у Східному регіоні третина (33,3%) вважає, що виплата заощаджень буде реалізована успішно, то в Південному, Центральному та Західному регіонах такої думки дотримується більше респондентів – відповідно, 43,2%, 45,4% і 47,1%.

Українці, порівнюючи успішність діяльності декількох прем’єр-міністрів, визначили, що найбільш успішно працює Ю.ТИМОШЕНКО - за це висловились 30,2% опитаних. На думку 22,8% респондентів, найбільш успішно на посаді прем’єр-міністра працював Віктор ЯНУКОВИЧ. На успішності діяльності Юрія ЄХАНУРОВА наполягали 2,2% опитаних. Водночас 22,9% респондентів вважають, що всі працювали погано, а 21,9% не змогли визначитись.

Про успішність діяльності прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО найчастіше висловлювались в Західному (49,4%) та Центральному регіонах (38,2%). У Південному регіоні про це говорили 19,9%, а в Східному – 12,9%.

Про успішність діяльності В.ЯНУКОВИЧА на посаді прем’єра найчастіше говорили в Східному (43,9%) та Південному регіонах (31,4%). У Центральному регіоні таких налічується 11,4%, а в Західному – 6,5%.

На думку 35,5% українців, робота уряду Ю.ТИМОШЕНКО буде більш успішною, аніж її попередників (точно такою ж - 16,9%), менш успішною - 18,4%, не змогли визначитись 29,2%.

59,4% мешканців Західного регіону вважають, що робота уряду Ю.ТИМОШЕНКО буде більш успішною, аніж її попередників. У Центральному регіоні такої ж думки дотримується 42,6%, у Південному – 22,4%, у Східному – 18,2%.