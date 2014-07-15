Росія не наважиться на відкрите вторгнення в Україну - екс-начальник Генштабу

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив екс-начальник Генерального штабу Збройних сил України Михайло Куцин.

“Угрупування Збройних сил Росії від півночі до півдня нараховує: в Криму понад 22 тисячі людей, там створюється армія, і близько 20 тисяч розташовані вздовж кордону від Чернігівської області до Новоазовська на півдні. На кордоні з Донецькою і Луганською областями зосереджено до 10 батальйонів тактичних груп”, - сказав Куцин.

Читайте такожВ РНБО проти введення воєнного стану на Донбасі

Він висловив думку, що ці військові угрупування не можуть бути використані для прямої агресії, натомість вони можуть виконувати тактичні завдання для проведення “миротворчих” і “гуманітарних” операцій. “Але це не так просто, оскільки у нас вже створено достатньо потужні угрупування, які здатні дати відсіч. Тому я вважаю, що агресії не може бути, але можуть бути тактичні дії, пов'язані з політичними намірами Путіна”, - сказав Куцин.

Він пояснив, що під виглядом «миротворчих підрозділів» російські війська можуть спробувати перетнути кордон, щоб взяти під контроль населені пункти, в яких на сьогодні перебувають терористи.