В Міноборони спростовують інфомацію про преміювання Генштабу на суму 9,6 мільйона

Про це повідомив заступник директора Департаменту фінансів Міністерства оборони України Сергій Винник.

"Хочу ще раз наголосити і запевнити вас, що інформація поширена у засобах масової інформації, про преміювання військовослужбовців Генштабу не вірна і не відповідає дійсності. Фінансовий ресурс був розподілений не для особового складу Генерального штабу і Міноборони, а на заохочення військовослужбовців підпорядкованих йому військових частин, залучених до практичного виконання завдань під час навчань", - зауважив Винник.

За його словами, ці кошти призначені військовим частинам Високомобільних десантних військ (4,6 млн грн), 8 армійського корпусу (4,4 млн грн), військ зв’язку та частин забезпечення (200 тис грн), військовослужбовцям оперативного забезпечення (150 тис грн), Військової служби правопорядку (80 тисяч).

"Я хочу наголосити, що військовослужбовці Центрального апарату Міністерства оборони і Генерального Штабу ЗС України не отримали з цієї суми ані копійки", - сказав Винник.