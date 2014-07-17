У Луганську бойовики обстріляли підприємство: загинуло 6 осіб

Про це повідомляє Gazeta.ua з посиланням на прес-центр ГУ МВС України у Луганській області.

"Під вогнем бойовиків виявилося підприємство "ЛІА". З осколковими пораненнями в лікарню госпіталізовано шість чоловік, а в бюро судмедекспертизи доставлено шість тіл загиблих", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ Луганську терористи обстріляли автовокзал та дві приміські залізничні станції

Нагадаємо, останніми днями терористи з метою дискредитації сил АТО ведуть артобстріл житлових районів Луганська. Це, як і раніше, є основною причиною пошкоджень і аварійних відключень систем життєзабезпечення обласного центру.