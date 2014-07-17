У Луганську бойовики обстріляли підприємство: загинуло 6 осіб
00:05, 17 липня 2014Політика
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У Луганську терористи обстріляли підприємство "ЛІА". Шість осіб загинуло, ще стільки ж госпіталізовані.
REUTERS
Про це повідомляє Gazeta.ua з посиланням на прес-центр ГУ МВС України у Луганській області.
"Під вогнем бойовиків виявилося підприємство "ЛІА". З осколковими пораненнями в лікарню госпіталізовано шість чоловік, а в бюро судмедекспертизи доставлено шість тіл загиблих", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, останніми днями терористи з метою дискредитації сил АТО ведуть артобстріл житлових районів Луганська. Це, як і раніше, є основною причиною пошкоджень і аварійних відключень систем життєзабезпечення обласного центру.
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