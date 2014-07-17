Через агресію Росії Порошенко змінює тактику АТО

Про це в четвер, 17 липня пише ZN.ua з посиланням на прес-службу президента.

"Ми змінюємо тактику, яка дозволить нам якісно діяти в умовах безпосереднього залучення збройних сил іноземних держав", - повідомив Порошенко.

Президент зазначив, що за його дорученням Генеральний штаб зараз планує передислокацію військ.

Також Порошенко ставить перед РНБО завдання зробити все для забезпечення максимальної ефективності бойових дій українських Збройних сил.

Читайте такожВатажок терористів Гіркін похвалився, що збив літак в районі Тореза

Президент зазначив, що ситуація в зоні АТО залишається напруженою. "Ми маємо прямі і доведені випадки застосування проти України вогню з території Російської Федерації. Є відеодокази, є неспростовні розрахунки, показання, супутникові фотознімки, інша доказова база", - повідомив він.

За словами Порошенка, є докази застосування з боку Росії систем залпового вогню "Град", зенітних ракет проти наших літаків. "Це переводить конфлікт в абсолютно іншу площину", - підкреслив глава держави.