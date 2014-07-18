На збитому Boeing-777 летіла бабуся прем'єра Малайзії

За словами прес-секретаря сім'ї прем'єра, 83-річна Сіті подорожувала насамоті. Вона прямувала в Джакарту з Амстердама, повідомляє Lenta.ru за інформацією малайзійської газети The Star.

«Вона була дуже, дуже милою леді. Добросердною, прекрасною жінкою. Вона була берегинею домашнього вогнища та дбала про мого дідуся», - розповіла член сім'ї прем'єр-міністра Датіні Фаріда Абдулла. За її словами, в Амстердамі Сіті була разом зі своєю дочкою від першого шлюбу (дідусь нинішнього прем'єра був другим чоловіком Шрі). Однак та не зуміла придбати квиток на той самий рейс, що і її мати.

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Лайнер авіакомпанії Malaysia Airlines був збитий на території Донецької області 17 липня. За наявними даними, в результаті катастрофи загинули всі 298 пасажирів і членів екіпажу. Крім Сіті на борту літака були 42 підданих королівства.