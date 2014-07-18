Винних у катастрофі Boeing-777 повинен судити Міжнародний трибунал у Гаазі - Яценюк

«Вчорашня жахлива трагедія вносить корективи в наше життя. Догралися росіяни. Міжнародний злочин, за який у Гаазі потрібно сидіти під міжнародним трибуналом. Там місця багато, всіх можна розмістити», - сказав Яценюк у п'ятницю на нараді щодо диверсифікації ринків збуту.Читайте такожБойовики не мають наміру припиняти бойові дії для розслідування катастрофи Boeing-777

Як повідомляв УНІАН, 17 липня о 16.20 в небі над Донецькою областю терористи збили малайзійський лайнер, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук». За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, на борту літака перебувало 298 чоловік, зокрема 15 членів екіпажа.

СБУ опублікувала записи розмов терористів, з яких виходить, що саме вони збили літак. У СБУ відзначили, що о 16.40 терорист на прізвисько «Біс» доповів полковнику Головного розвідувального управління ГШ ЗС РФ Василю Гераніну про те, що козаки збили літак. Спочатку «Біс» каже, що це український літак, але потім передзвонює і докладає, що це цивільний літак із багатьма жертвами.