Понад 20 узятих у полон під Лисичанськом бойовиків мають російське громадянство

Про це УНІАН повідомили у прес-службі президента України.

Згідно з повідомленням, увечері 20 липня терористичне угрупування намагалось здійснити спробу прориву з міста Лисичанськ Луганської області.

За наказом головнокомандувача Збройними силами колона бронетехніки бандформування була розбита: три бронемашини знищено, 23 бойовика взято в полон, в тому числі й поранений ватажок.

Читайте такожКолишній курсант із РФ зізнався, чому вирішив стати терористом у Слов'янську«Серед полонених є представники чеченської національності. Всі бойовики мають російське громадянство», - йдеться в повідомленні.

Триває звільнення від бойовиків міста Рубіжне Луганської області, додали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, за даними міністра оборони Валерія Гелетея, загалом впродовж останньої доби українські військові захопили в полон 35 бойовиків.