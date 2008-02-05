Тимошенко обігнала Ющенка і Януковича

Прем’єр-міністр, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО очолює рейтинг довіри українським політикам.

Про це свідчать передані УНІАН результати всеукраїнського опитування, проведеного „Українським демократичним колом” на замовлення Інституту політики.

Зокрема, за даними опитування, Ю.ТИМОШЕНКО у січні має найвищий рейтинг довіри як за кількістю тих, хто довіряє, так і за балансом довіри-недовіри. Ю.ТИМОШЕНКО довіряють 45,2% українців (не довіряють 37,3%). Баланс довіри-недовіри становить +7,3%.

На другому місці - Президент Віктор ЮЩЕНКО, якому довіряють 32,9% опитаних (не довіряють 44,5%). Баланс довіри-недовіри становить –11,6%.

Лідеру Партії регіонів Віктору ЯНУКОВИЧУ довіряють 31,5% громадян (не довіряють 53,1%), баланс довіри-недовіри становить –21,6%.

Голові Верховної Ради Арсенію ЯЦЕНЮКУ довіряють 29,2% (не довіряють 24,8%). Баланс довіри-недовіри А.ЯЦЕНЮКУ становить +4,4%.

Лідеру однойменного блоку Володимиру ЛИТВИНУ висловили довіру 28,1% респондентів. Проте йому не довіряють 41,1%, а баланс довіри-недовіри дорівнює –13%.

Міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ довіряє чверть українців (25,7%), але не довіряє половина (50,7%). Баланс довіри-недовіри становить –25%.

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО користується довірою 21,5% громадян. Водночас йому не довіряють 60,1%, баланс довіри-недовіри становить –38,6%.

Народному депутату Миколі ТОМЕНКУ довіряють 19,9% громадян (не довіряють 33,8%). Баланс довіри-недовіри складає –13,9%.

Лідеру блоку "Наша Україна – Народна самооборона" В’ячеславу КИРИЛЕНКУ висловили довіру 18,9% опитаних, не довіряють йому 34,4%, баланс довіри-недовіри дорівнює –15,5%.

Першому віце-прем’єр-міністру Олександру ТУРЧИНОВУ довіряють 17,2% опитаних, не довіряють 36,6%. Баланс довіри-недовіри становить –19,4%.

Лідеру Соціалістичної партії України Олександру МОРОЗУ висловили довіру 13,3% громадян. Однак йому не довіряють 65,7%. Серед українських політиків О.МОРОЗ має найгірший баланс довіри-недовіри, який дорівнює –52,4%.

Глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА має довіру серед 6,2% українців, а не довіряють йому 37,3%. Баланс довіри-недовіри становить –31,1%.

Опитування було проведено 19-27 січня 2008 року. Вибіркова сукупність репрезентує доросле населення України й охоплює всі регіони країни. За місцем проживання опитано 1206 респондентів віком від 18 років. Статистична похибка вибірки без врахування дизайн-ефекту з вірогідністю 0,95 не перевищує 3%.