Кемерон запропонував заморозити рахунки олігархів, наближених до Путіна

Прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон знову попередив президента РФ Володимира Путіна про можливі нові санкції з боку ЄС і закликав Росію зробити все для забезпечення доступу експертів на місце катастрофи літака Boeing малайзійських авіаліній і для врегулювання ситуації в Україні в цілому.

Про це повідомляє РИА Новости.

«Росія має використати свій вплив на сепаратистів з тим, щоб тіла загиблих репатріювали, а експерти дістали доступ до місця катастрофи літака для проведення повноцінного розслідування», - сказав Кемерон, виступаючи зі спеціальною заявою в палаті громад британського парламенту.

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Закликаючи до проведення розслідування, прем'єр заявив, що у нього вже практично немає сумнівів у тому, що літак збили проросійськи налаштовані сепаратисти, і що зрештою провина за трагедію лежить на Росії, яка «дестабілізувала ситуацію в Україні, надавала підтримку сепаратистам і навчала їх, зокрема поводженню з системами ППО». Проти сепаратистів, відзначив прем'єр, говорить і те, що вони раніше збили більше десятка українських військових літаків.

«Ті, хто говорять про відповідальність українських властей за трагедію, мають надати докази», - підкреслив Кемерон.

«Росія має використати свій вплив, щоб припинити конфлікт, переставши озброювати і тренувати сепаратистів і дестабілізувати Україну... Світ дивиться на Росію, президент Путін стоїть зараз перед вибором, як реагувати на цю жахливу трагедію. Якщо він не змінить підхід до України, Захід повинен радикальним чином змінити підхід до Росії», - додав прем'єр.

Він нагадав, що деякі європейські країни були не у захваті від ідеї введення нових санкцій проти РФ і що тепер необхідно переконати їх в необхідності цього заходу.

«Я згоден з канцлером (Німеччини) Меркель і президентом (Франції) Олландом, що потрібно розглянути нові санкції проти РФ. Європа має чинити тиск на РФ», - відзначив Кемерон, додавши, що Росія не може вести справу з Європою, погрожуючи безпеці країни, розташованої по сусідству з ЄС.

За словами прем'єр-міністра, питання про санкції, зокрема, розглядатиметься у вівторок на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС.

Як повідомляє "Громадське телебачення", Кемерон також пропонує заморозити рахунки олігархів, які близькі до президента Росії Владіміра Путіна. Про це він заявив під час свого виступу у британському парламенті.

«Я пропоную заморозити активи олігархів, які наближені до Владіміра Путіна, незважаючи на те, чи вони мають відношення до кримських подій, чи ні», - сказав він.

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Нагадаємо, літак авіакомпанії «Малайзійські авіалінії», який виконував рейс Амстердам (Нідерланди) – Куала-Лумпур (Малайзія), було збито проросійськими терористами 17 липня на сході України.

СБУ розпочала кримінальне провадження за статтею «теракт». Крім того, СБУ оприлюднила записи розмов проросійських бойовиків, з яких випливає, що літак збили саме їх люди.

СБУ також заявляє, що має докази, що доставленим для цього з Росії зенітно-ракетним комплексом «Бук» керували російські військові фахівці.

Терористи на місці трагедії перешкоджають фахівцям обстежувати місце катастрофи і натомість вивозять тіла і уламки літака в невідомому напрямку – як вважають, з метою знищити прямі докази його збиття російською ракетою.