США попередили, що у Путіна щодо ситуації в Криму є вибір

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, про це сказав в ефірі польського TVN 24 посол США в Польщі Стівен Мал.

"Кожна можливість є на столі, але поки що не шукаємо військового вирішення… Найважливіше, що ми повинні зробити, це зупинити ескалацію. Я оптимістично дивлюсь на таку можливість", - сказав він.

Читайте такожNYT: Меркель пожалілася Обамі, що Путін "втратив звязок з реальністю"

За словами посла, Росії може загрожувати міжнародна ізоляція та серйозні економічні проблеми через її дії в Україні.

"Вони мають вибір. Ми будемо займати дуже тверду позицію. Будуть серйозні наслідки. Якщо він (Президент РФ Володимир Путін) хоче заплатити таку ціну, то будь ласка", - сказав Мал.

Як заявив посол, про можливі наслідки Путіну сказав під час телефонної розмови Президент США Барак Обама, який закликав російського Президента повернути військових до постійних місць дислокації.

Дипломат також розкритикував аргументацію росіян про небезпеку для росіян, які живуть в Україні. "Якщо вони кажуть, що росіяни, котрі живуть в Україні, якимось чином є в небезпеці, що, за нашими даними, є неправдою, то є інші способи на те, аби їх охороняти", - сказав Мал, назвавши серед них місію ОБСЄ.

Читайте такожОбама і Кемерон вважають неприйнятними дії Росії у Криму

Він наголосив, що США визнають нову владу в Україні, а держсекретар США Джон Керрі під час свого візиту до Києва 4 березня планує зустрітися з в.о. Президента України Олександром Турчиновим і головою уряду Арсенієм Яценюком.