Спостерігачі ОБСЄ починають місію на українсько-російському кордоні

Члени місії стежитимуть за ситуацією на російсько-українському кордоні, йдеться в сюжеті ТСН.

Спостерігачі працюватимуть на двох пропускних пунктах із російського боку - "Гукове" та "Донецьк". У Ростові представників ОБСЄ зустрічав заступник губернатора.

Місія триватиме щонайменше три місяці. Перша група налічує чотирьох учасників. Невдовзі до них доєднаються й інші спостерігачі. Загалом працюватимуть 16 фахівців із 8 країн.

"Наша команда, що зібралася тут сьогодні – це лише перша група, і ми готові приступати до роботи. Часу мало, і попереду робота, до якої ми готові приступити вже сьогодні. Невдовзі, через кілька днів, збереться вже повна команда спостерігачів для того, щоб працювати на двох пропускних пунктах постійно, 24 години на добу", - зазначив керівник місії ОБСЄ Поль Пікар.