У Донецьку на території селища шахти "Жовтневий рудник" іде бій

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

У повідомленні зазначається, що станом на 12.30 на території селища шахти «Жовтневий рудник» знову йдуть активні бойові дії, й епіцентром зараз є проспект Кремлівський. Звуки вибухів і перестрілок чують жителі Київського та Куйбишевського районів.

У результаті військових дій пошкоджено сміттєву машину ТОВ «Екологічна компанія «Громада», яка обслуговувала жителів приватного сектора в районі аеропорту, водій залишився живий.

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У зв'язку з цим, тимчасово буде припинено роботу цієї організації в даному районі, зазначається в повідомленні міськради.