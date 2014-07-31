У Донецьку на території селища шахти "Жовтневий рудник" іде бій

14:20, 31 липня 2014
Політика
0 0

У Донецьку зараз на території селища шахти «Жовтневий рудник» ідуть активні бойові дії.

duek.dn.ua

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

У повідомленні зазначається, що станом на 12.30 на території селища шахти «Жовтневий рудник» знову йдуть активні бойові дії, й епіцентром зараз є проспект Кремлівський. Звуки вибухів і перестрілок чують жителі Київського та Куйбишевського районів.

У результаті військових дій пошкоджено сміттєву машину ТОВ «Екологічна компанія «Громада», яка обслуговувала жителів приватного сектора в районі аеропорту, водій залишився живий.

Читайте такожУ Донецьку бойовики влаштовують у школах свої казарми та вогневі точки
У зв'язку з цим, тимчасово буде припинено роботу цієї організації в даному районі, зазначається в повідомленні міськради.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter