Терористи з Бука збили український безпілотник

Про це повідомив медіацентр АТО.

Згідно з інформацією, 1 серпня з Української території запустили безпілотний літальний апарат з метою виявити системи протиповітряної оборони російських найманців.

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У медіацентрі зазначили, що своє завдання українській автоматичний розвідник виконав, і штаб АТО отримав чимало інформації про зосередження, та пересування загарбників, а також про те, яким чином вони відслідковують повітряний простір.

Однак під час повернення на базу, безпілотник було збито. "Ймовірно, з тієї самої установки професійні найманці збили мирний пасажирський літак "Боїнг – 777", - припустили в АТО.