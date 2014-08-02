Завтра набудуть чинності зміни до держбюджету і Податкового кодексу

Закони про внесення змін до Податкового кодексу і державного бюджету на 2014 рік, прийняті Верховною Радою 31 липня і підписані президентом України Петром Порошенком 1 серпня, опубліковані в сьогоднішньому номері газети «Голос України» №146, і набудуть чинності 3 серпня.

Законом «Про внесення змін до Податкового кодексу України і деяких інших законодавчих актів України» тимчасово, до 1 січня 2015 року, запроваджено загальнодержавний збір - військовий збір, який стягуватиметься за ставкою 1,5% з доходів фізичних осіб.

До 1 січня 2015 року підвищено ренту на видобуток залізної руди з 5% до 8%, нафти - з 39% до 45%, газу з покладів до 5 км - з 28% до 55%, газу з покладів більш як 5 км - з 15% до 28%.

Крім того, з 1 листопада 2014 збільшується «поріг» обов'язкової реєстрації підприємства платником ПДВ - з 300 тис. грн до 1 млн. грн, продовжено до 31 грудня 2014 року включно режим звільнення від обкладення ПДВ операцій з експорту зернових і технічних культур; скасовано звільнення від оподаткування ПДВ операцій з поставок лісоматеріалів, паливної деревини, відходів лісопереробної промисловості; скасовано оподаткування за «0» ставкою податку послуг з перевезення пасажирів швидкісними поїздами категорії "Інтерсіті+".

Крім того, з 1 листопада 2014 року запроваджується система електронного адміністрування податку на додану вартість.

Також на 5% збільшено розмір акцизного податку на тютюнові вироби; напої, які сьогодні класифікуються як продукти дієтичного харчування і містять етиловий спирт 8,5% і більше, віднесені до алкогольних напоїв.

Законом «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» скорочуються на 70% видатки на забезпечення діяльності ряду центральних органів виконавчої влади. Загальне скорочення видатків по цих органах становить 582,2 млн. грн.

Також скорочено видатки на оплату праці народних депутатів з нарахуваннями на 30,8 млн. грн. До завершення антитерористичної операції заробітна плата парламентаріям нараховується лише у розмірі посадового окладу.

Законом на 11038,1 млн. грн збільшено фінансування заходів щодо проведення антитерористичної операції, ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій, розміщення громадян України, які переміщаються з тимчасово окупованої території і районів проведення антитерористичної операції, а також відновлення об'єктів соціальної сфери, зруйнованих під час проведення військових дій.

Законом також створено субвенцію державного бюджету міському бюджету Києва на виконання функцій столиці в обсязі 1800 млн. грн.