Вулицями Донецька ходять озброєні бойовики

Про це повідомляється на сайті Донецької міськради.

Наголошується, що жителі повідомляють про "вільне пересування людей у камуфляжній формі та з автоматичною зброєю вулицями міста".

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Представники так званої "ДНР" знову заблокували роботу диспетчерської станції «Трудівська», проїзд громадського і особистого автотранспорту можливий до міської лікарні № 14.

Крім того, повідомляється, що ПАТ «Донецькміськгаз» продовжує ремонтно-відновлювальні роботи в «гарячих точках» Петровського і Куйбишевського районів. Забезпечена подача газу в селищі Грабари.

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Водночас, всього потребують підключення до газопостачання 133 абоненти, більшість з яких на момент пуску газу відсутні в своїх житлах, 60 абонентів неможливо підключити через повне або часткове руйнування приватних будинків і квартир.

За весь період ведення бойових дій у Донецьку, в результаті пошкоджень було відключено від газу 84 км газових мереж. Основну частину з них вдалося відновити і пустити газ більш ніж 2600 абонентам.