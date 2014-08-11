Порошенко привітав Ердогана з перемогою на виборах Президента Туреччини

20:25, 11 серпня 2014
Політика
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 Президент України Петро Порошенко привітав Реджепа Таїпа Ердогана із переконливою перемогою на перших загальнонаціональних виборах Президента Туреччини, які відбулись 10 серпня. 

REUTERS

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Глави держави

Під час розмови Реджеп Таїп Ердоган поцікавився ситуацією на Донбасі та запевнив у готовності докладати персональних зусиль для налагодження діалогу з метою встановлення миру та стабільності в регіоні.

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Президент України запросив обраного Президента Туреччини відвідати Україну з офіційним візитом.

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