"Гуманітарний конвой" РФ може перетнути український кордон уже завтра - Червоний Хрест

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це на прес-конференції в Москві заявив керівник управління оперативної діяльності Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Європі і Центральній Азії Лоран Корба.

«Міжнародний комітет Червоного Хреста вжив усіх необхідних адміністративних і підготовчих заходів для того, аби забезпечити проходження російської автоколони. На даному етапі автоколона перебуває на кордоні (з Україною) на території Росії в очікуванні митних процедур. Кілька хвилин тому я дізнався, що ці процедури вже почалися, і продовжуватимуться найближчим часом», - сказав він.

За словами Корби, російський «гуманітарний конвой» може бути відправлений до України вже завтра.

«Як я вже відзначив, митні процедури вже почалися, і ми сподіваємося, що автоколона зможе вирушити (до України, міста Луганськ) завтра», - сказав він.

Читайте такожЩе 16 вантажівок з "гуманітарного конвою" РФ прибули до кордону України - журналістВодночас Корба наголосив, що увечері МКЧХ знову підтвердив свою готовність доставити російську гуманітарну допомогу до Луганська. Для цього МКЧХ направить додаткових співробітників для супроводу гуманітарного вантажу.

«Співробітники готові супроводжувати вантаж до Луганська та інших районів на південному сході України, де потрібна гуманітарна допомога, і надати її неупереджено», - сказав він.

При цьому Корба наголосив, що МКЧХ готовий доставити російський «гуманітарний конвой» на територію України винятково за гарантії безпеки пересування автоколони.

«Міжнародний комітет Червоного Хреста готовий доставити цю допомогу до Луганська за умови, що і Росія, і Україна визнають винятково гуманітарний характер вантажів, що доставляються, і що сторони, які беруть участь у боях, гарантують безпечне проходження автоколони», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня Росія заявила, що направляє «гуманітарну допомогу» для жителів Донецької і Луганської областей - загалом 280 військових «КамАЗів», спеціально для цієї акції перефарбованих у білий колір.

16 серпня Україна визнала відправлений з Росії вантаж гуманітарною допомогою. Було узгоджено, що розподілом допомоги для жителів Донбасу, які перебувають у зоні АТО, займатиметься Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Читайте такожПерші вантажівки з гуманітарного конвою РФ перетнули кордон України - ЗМІРазом з тим представник МКЧХ Паскаль Кютта заявив, що головна проблема, яка стосується подальшої долі конвою, полягає в отриманні гарантій безпеки від усіх сторін конфлікту.

Українська влада, а також лідери західних країн не виключали вторгнення Росії до України під приводом гуманітарної допомоги, або ж провокацій з цим вантажем.

20 серпня МЗС Росії заявило, що РФ «зробила все можливе для забезпечення безпеки проходження гуманітарного конвою для жителів Донбасу.

21 серпня МЗС України заявило, що українська сторона без зволікань почне процедуру оформлення російського гуманітарного вантажу, щойно одержить остаточне підтвердження від Міжнародного комітету Червоного Хреста про готовність доставити вантаж до місця призначення.