Росіяни у соцмережах хизуються, як вантажать військові фури "гуманітаркою" для України
Росіяни на своїх сторінках у соцмережах постять інформацію про те, як в Росії повним ходом триває завантаження так званої гуманітарної допомоги для мешканців Донбасу.
Зокрема, на своїй сторінці у "ВКонтаке" росіянин Семен Борисов, який несе службу у зенітно-ракетному полку Гвардійської Таманської мотострілецької дивізії, запостив кілька фотографій з фурами та КамАЗами із так званим гуманітарним вантажем, який начебто повинен бути направлений в Україну, передає ТСН.
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"Сьогодні завантажували гуманітарну допомогу в КамАЗи на Україну. Воду, медикаменти, консерви, дитяче харчування, спальні мішки, електро-генератори і ще різне обладнання (польові кухні і т.д.). Приблизно 300 фур, всі камази військові, за пару діб були перефарбовані в білий колір :)". – пише користувач.
А, тим часом, ще один росіянин "Сашок Попов" також виклав у "ВКонтакте" фото кількох десятків білих фур, підписавши – "гуманітарна допомога Донецьку та Луганську".