У звільнених від терористів містах відновили Інтернет
15:11, 23 серпня 2014Політика
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У звільнених від бойовиків містах на Донбасі відновили Інтернет.
У звільнених містах на Донбасі відновили Інтернет / Роскомнагляд
Про це в ході брифінгу заявив спікер інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Лисенко, повідомляє РБК-Україна.
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"У звільнених містах Сєвєродонецьк, Рубіжне, Новоайдар, Сватове, Кремінна, Троїцьке, Новопсков, Старобільськ, Марківка, Білокуракине, Біловодськ, Мілове, Лисичанськ і Попасна Луганської області "Укртелеком" з учорашнього дня відновив надання послуг Інтернет", - повідомив Лисенко.
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