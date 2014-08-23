У Луганську терористи зруйнували школу - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН на брифінгу в Києві речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив, що на сході України терористи продовжують обстрілювати житлові квартали міст та цивільні об’єкти.

За словами Лисенка, зокрема обстріли житлових кварталів велись у Макіївці, Красному Лучі, Лутугиному, селі Георгіївка Луганської області, а також у Донецьку.

Читайте такожТерористи не дають Червоному Хресту передати Луганську 700 т гуманітарки від України

"У Луганську терористи зруйнували школу №7. У приміщенні вибито вікна і пошкоджено стіни", - сказав Лисенко.

Також він повідомив, що в Ясинуватій Донецької області внаслідок обстрілів бойовиками пошкоджено коксохімічний і машинобудівний заводи.

"В Алчевську терористи обстріляли газорозподільну станцію, через що припинилося газопостачання до Алчевська, Перевальська та Алчевського меткомбінату. На додачу, в районі села Зайцеве Артемівського району Донецької області бойовики замінували сам газопровід", - зазначив Лисенко.