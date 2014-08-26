Терористи ведуть безперервний обстріл Хрящуватого й Новосвітловки

Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник громадської організації Громадянська ініціатива "Права справа" Дмитро Снєгирьов. За його словами, цю інформацію йому надали місцеві жителі й члени його громадської організації, які стали очевидцями того, що відбувається.

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"Поки не знищено бази бойовиків в районі ЦЗФ "Дуванська" і "Самсонівська", з території яких терористи постійно ведуть обстріл Хрящуватого й Новосвітловки. Там є скупчення важкої техніки, присутні кадировці", - сказав Дмитро Снєгирьов.