Терористи ведуть безперервний обстріл Хрящуватого й Новосвітловки
20:07, 26 серпня 2014Політика
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У Луганській області з баз у районі двох центрально-збагачувальних фабрик (ЦЗФ) "Дуванська" і "Самсонівська" терористи безперервно ведуть обстріл населених пунктів Хрящувате і Новосвітловка.
REUTERS
Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник громадської організації Громадянська ініціатива "Права справа" Дмитро Снєгирьов. За його словами, цю інформацію йому надали місцеві жителі й члени його громадської організації, які стали очевидцями того, що відбувається.
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"Поки не знищено бази бойовиків в районі ЦЗФ "Дуванська" і "Самсонівська", з території яких терористи постійно ведуть обстріл Хрящуватого й Новосвітловки. Там є скупчення важкої техніки, присутні кадировці", - сказав Дмитро Снєгирьов.
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