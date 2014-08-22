Сили АТО знищили під Сніжним 11 "Градів" і 3 танки терористів

Про це повідомив прес-центр АТО на своїй сторінці в соцмережі. "Сили АТО продовжують наступ. Ворог зазнав чималих втрат. За попередніми підрахунками, втрати російських найманців складають понад 100 осіб. За даними радіоперехоплень вони зазнавши втрат перебувають в паніці", - підкреслюється в повідомленні.

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За даними прес-центру, тривають зачистки населених пунктів Іллірія, Малоніколаївка, Іловайськ, Станічно-Луганське, Успенка, Лисичьє.

Крім цього, сили АТО ведуть бої по утриманню міст Новосвітловка, Хрящувате та кургану Саур-Могила.

Також відбулись обстріли позицій блокпостів сил АТО поблизу населених пунктів Станично-Луганське, Земляне, Ільїнка, Макарове, Красний Яр, Мар'їнка, Красногоровка, Ясиновка, Березове.