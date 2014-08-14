Терористи здійснюють контратаки відразу за кількома напрямами - Тимчук

Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник "Інформаційного опору" Дмитро Тимчук.

"Найбільш складна ситуація фіксується в районі н.п. Іловайськ, Горлівка, Донецьк, Красний Луч. В районі н.п. Сніжне терористи продовжують концентрацію своїх сил, перекидаючи значну кількість живої сили і озброєнь", - написав він.

Терористи також продовжують обстріли сил АТО:

- двічі - з мінометів і БМ-21 «Град» - обстріляні підрозділу силовиків в районі н.п.Новоанновка (Луганська обл.). Цим обстрілом бойовики безуспішно намагалися зірвати перегрупування сил АТО в даному районі;

- двічі обстріляні позиції сил АТО в районі аеропорту в Луганську;

- двічі нанесені артилерійські удари по позиціях сил АТО в прикордонних районах з боку Росії.

Між тим, сили АТО продовжують проводити активні дії з блокування Луганська.

Читайте такожВночі РФ з "Градів" і мінометів обстріляла українські війська біля Степанівки та ІллінкиЗокрема, українська армія здійснює операції в районі Хрящуватого і Новосвітлівки, де проходить траса М04, що з'єднує Луганськ з іншою частиною території, контрольованої "ЛНР", а також прикордонним пунктом пропуску "Ізварине" на кордоні з Росією.