Підмога не прийшла в Іловайськ: бійців обстрілюють танки "ДНР" - Семенченко

Командир добровольчого батальйону "Донбас" Семен Семенченко на Фейсбук оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації в Іловайську.

За його словами, в Іловайську знаходяться танки "ДНР".

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"Хлопці тримаються молодцями", - написав Семенченко

Згодом Семенченко уточнив, що по Іловайську їздять два танки і стріляють по українським бійцям. У батальйону "Донбас" - троє поранених.