Підмога не прийшла в Іловайськ: бійців обстрілюють танки "ДНР" - Семенченко
01:04, 28 серпня 2014Політика
0 0
Підмога для українських військових досі не прийшла.
Підмога для українських військових досі не прийшла / Фото: УНИАН
Командир добровольчого батальйону "Донбас" Семен Семенченко на Фейсбук оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації в Іловайську.
За його словами, в Іловайську знаходяться танки "ДНР".
Читайте такожСеменченко заявляє про рух колон і штурмових груп у бік Іловайська
"Хлопці тримаються молодцями", - написав Семенченко
Згодом Семенченко уточнив, що по Іловайську їздять два танки і стріляють по українським бійцям. У батальйону "Донбас" - троє поранених.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter