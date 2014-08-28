Підмога не прийшла в Іловайськ: бійців обстрілюють танки "ДНР" - Семенченко

01:04, 28 серпня 2014
Політика
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Підмога для українських військових досі не прийшла. 

Семен Семенченко / Фото: УНИАН

Командир добровольчого батальйону "Донбас" Семен Семенченко на Фейсбук оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації в Іловайську.

За його словами, в  Іловайську знаходяться танки "ДНР".

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"Хлопці тримаються молодцями", - написав Семенченко

Згодом Семенченко уточнив, що по Іловайську їздять два танки і стріляють по українським бійцям. У батальйону "Донбас" - троє поранених. 

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