Українські спецпідрозділи проводять розвідку та пошук диверсантів поблизу Маріуполя

Про це йдеться у повідомленні штабу АТО у соцмережі.

"Спеціальні підрозділи Збройних Сил України проводять розвідку та пошук диверсійно-розвідувальних груп та незаконних збройних формувань довкола Маріуполя", - йдеться у повідомлені. Читайте такожЙмовірність наступу на Маріуполь залежить від "ступеня ідіотизму" Путіна - Геращенко

Також, силами АТО продовжується проведення зачистки населеного пункту Родакове.