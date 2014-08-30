Українські спецпідрозділи проводять розвідку та пошук диверсантів поблизу Маріуполя

11:14, 30 серпня 2014
Політика
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Українські спецпідрозділи проводять розвідку та пошук диверсантів поблизу Маріуполя

REUTERS

Про це йдеться у повідомленні штабу АТО у соцмережі. 

"Спеціальні підрозділи Збройних Сил України проводять розвідку та пошук диверсійно-розвідувальних груп та незаконних збройних формувань довкола Маріуполя", - йдеться у повідомлені. Читайте такожЙмовірність наступу на Маріуполь залежить від "ступеня ідіотизму" Путіна - Геращенко

Також, силами АТО продовжується проведення зачистки населеного пункту Родакове. 

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