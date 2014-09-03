Під Іловайськом загинули 8 бійців батальйону міліції "Івано-Франківськ"

Про це йдеться в повідомленні прес-служби управління МВС в Івано-Франківській області. "На сьогоднішній день відомі імена 3-х загиблих рядових батальйону патрульної служби міліції особливого призначення. Тіла 5-х бійців, загиблих при виході колони під Іловайськом, ще будуть ідентифікувати", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Івано-Франківську прийняли присягу 120 спецназівців батальйону "Івано-Франківськ" і на початку серпня вирушили на схід для участі в АТО.