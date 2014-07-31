Батальйон "Івано-Франківськ" відправляється в зону АТО
В Івано-Франківську склали присягу 120 спецпризначенців батальйону "Івано-Франківськ" і на початку серпня вирушать на схід для участі в АТО.
За словами начальника управління МВС в Івано-Франківській області Миколи Семенишина, це батальйон патрульної служби, основне завдання якого – забезпечувати порядок на звільнених від сепаратистів територіях. "Виконуватимуть завдання відповідно до Закону про тероризм", – зазначив керівник обласної міліції? передає радіо "Свобода".
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Батальйон був сформований понад 2 місяці тому, правоохоронці пройшли відповідну підготовку.
"За всю історію України ми вели 20 воєн за незалежність і у ХХІ столітті, на 23-му році незалежності України, ця 21-а війна за незалежність має бути останньою", - сказав заступник міністра внутрішніх справ Микола Величкович, який взяв участь в урочистостях складання присяги.
В даний час в Україні створено близько 30 таких батальйонів патрульної служби.
Рада оборони Івано-Франківської області ухвалила рішення про виділення 260 тис. грн для закупівлі бронежилетів ІV класу захисту для батальйону "Івано-Франківськ". Ще 300 тис. грн буде виділено для додаткового матеріально-технічного забезпечення батальйону Національної гвардії.