Регіональна влада контролює 70% території Донецької області - ОДА

У Донецькій обласній держадміністрації заявляють, що сьогодні регіональна влада контролює 70% територій області. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької облдержадміністрації з посиланням на губернатора Сергія Таруту.

За його словами, сьогодні під контролем регіональної влади знаходиться 70% територій області і понад 50% населення підтримують дії обласної влади, готові всіляко допомагати її представникам. Говорячи щодо переговорів з представниками терористичної організації "ДНР", Тарута зазначив, що для цього створено спеціальну контактну групу, є уповноважені Президента України для переговорів з бойовиками.

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На думку губернатора, стартовими позиціями на мирних переговорах мають стати: безумовний обмін військовополоненими і повернення українській стороні повного контролю над кордоном з Російською Федерацією. Ці процеси повинні знаходитися під контролем міжнародних спостерігачів, які працюють за мандатом ООН або ОБСЄ, вважає Тарута.