Мирні переговори можуть бути ефективними тільки на найвищому рівні - Кравчук

У розмові з Радіо Свобода Леонід Кравчук висловив переконання, що якісь там переговори другорядних контактних груп ні до чого не приведуть.

«Але, вибачте, якщо йдеться про контактну групу, якихось там людей, котрі не мають повноважень і нічого не підписують і тільки заявляють» одне і те ж, що вони хочуть мати «Донецьку народну республіку» і «Луганську народну республіку» і ні про що не можуть далі говорити.

Читайте такожThe Independent: Меркель веде секретні переговори з Путіним щодо УкраїниА вони нічого не вирішують, тому що вони по своїй природі є спецпризначенці, заслані сюди Росією, господар їхній у Кремлі. То нам нема чого говорити, ну, скажімо, зі «шнурками», вибачте на слові. Нам треба говорити з тими, хто вирішує. А вирішує пан Путін. Тоді Путін і Порошенко і ті дві організації, які я назвав (лідери ЄС і ОБСЄ), можуть цілком природно вирішити ці питання остаточно», – зазначив Кравчук.

Раніше, 29 липня, відбулася телефонна розмова президента Білорусі Олександра Лукашенка з президентом України Петром Порошенком, під час якої Лукашенко погодився прийняти в Мінську можливі переговори з урегулювання конфлікту на сході України.