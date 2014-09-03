У "ДНР" назвали умову припинення вогню

Про це заявив так званий "прем'єр-міністр" самопроголошеної "Донецької народної республіки" ("ДНР") Олександр Захарченко, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Він зазначив, що антитерористичну операцію на Донбасі проводять не лише регулярні збройні сили України, але і підрозділи Нацгвардії і добровольчі батальйони.

"Вони вже не раз зривали намічені домовленості", - сказав Захарченко.

Він нагадав, що "ДНР" неодноразово заявляла про свою готовність до тимчасового припинення вогню.

Читайте такожБойовики не припинять вогонь на Донбасі, поки там є "карателі"

"Зараз військова ситуація змінилася не на користь Києва, ми сподіваємося, що наші гуманні ініціативи будуть почуті", - резюмував Захарченко.

Як відомо, у четвер прес-служба Порошенка повідомила про те, що під час переговорів з Путіним було досягнуто домовленість про "постійне припинення вогню" на Донбасі. Пізніше це формулювання було замінене на "режим припинення вогню".

У свою чергу Путін запропонував Україні свій план врегулювання ситуації на Донбасі з семи пунктів.

У "ДНР" заявили, що не припинять вогонь, поки на Донбасі перебувають українські війська.