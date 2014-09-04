США не збирається вести війну проти РФ - Пентагон

Про це повідомляє Кореспондент з посиланням на CNN.

За словами міністра оборони США, РФ "продовжує робити дуже небезпечні кроки, які ведуть до ескалації напруженості" в Україні, і ці кроки "будуть мати наслідки для РФ".

Тим не менше, підкреслив глава оборонного відомства, США "не стануть через це вести військові дії, війну проти Росії".

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Крім того, Гейґел також висловився на захист обраного діючою адміністрацією президента США підходу до врегулювання українського кризи.

На думку Хейгела, не існує жодних підстав стверджувати, що дипломатичні зусилля, спрямовані на деескалацію напруженості в даному регіоні, виявилися марними.