Конфлікт на Донбасі забрав життя вже понад 3 тисяч осіб – ООН

Про це йдеться у заяві новообраного верховного комісара ООН з прав людини Зейда Раада Зейда аль-Хусейна на відкритті 27-ї сесії Ради ООН з прав людини, повідомляє прес-служба UN Watch.

"Ми залишаємося стурбованими ситуацією в Україні", – зазначив комісар.

Читайте такожПостпред України в ООН: Росія готує широкомасштабну окупацію ДонбасуЗгідно звіту, заявив аль-Хусейн, на сході України починаючи з середини квітня цього року були вбиті принаймні 3000 осіб.

Він також додав, що Рада розгляне ситуацію в Україні детальніше під час сьогоднішньої сесії. Також буде підготовлено нову доповідь.

Читайте такожООН готова проконтролювати виконання угоди про припинення вогнюНа думку комісара, важливо, аби всі сторони конфлікту, включаючи РФ, доклали зусиль для забезпечення норм міжнародного гуманітарного права в Україні з метою захисту цивільного населення.