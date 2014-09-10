Путін починає процес зливання "Новоросії" - нардеп

Про це в ефірі "5 каналу" сказав народний депутат Валерій Пацкан, пише Gazeta.ua.

"Проаналізувавши події сьогоднішнього дня, зрозуміло, що Путін починає процес зливання Новоросії. Для Путіна завжди найвищим покаранням будуть санкції проти нього і проти його компаній. Він зараз не знає, як вийти з ситуації", - сказав нардеп.

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На думку Пацкана, Путін постарається інтегрувати в наше суспільство максимальну кількість своїх людей через вибори народних депутатів.