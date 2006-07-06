Порошенко не збирається дружити з Тимошенко

Представник "Нашої України" Петро ПОРОШЕНКО сподівається на ефективну співпрацю з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО в разі її обрання прем’єр-міністром.

Про це він заявив в ефірі програми "Точка зору" Першого національного каналу, відповідаючи на запитання про його стосунки з Ю.ТИМОШЕНКО.

"Ми не йдемо в коаліцію дружити, спілкуватись, ми йдемо спільно працювати. В нас є величезна надія, що ця спільна робота буде ефективною, і моя, і Юлії Володимирівни", - цитує П.ПОРОШЕНКА “Українська правда”.

На запитання, чи буде парламент "опорою уряду", П.ПОРОШЕНКО відповів, що "парламент не буде нікому опорою, парламент – це острів демократії, де будуть вирішуватися найбільш важливі питання для життєдіяльності держави".

"В рамках коаліційної угоди означено рамки співпраці парламенту, коаліції і уряду, я також впевнений, що в умовах політичної реформи – підвищення ролі парламенту – Верховна Рада буде відігравати важливу роль у життєдіяльності держави", - зазначив П.ПОРОШЕНКО.

Що стосується політреформи, то він вважає, що вона є недосконалою, і висловив переконання, що в парламенті буде створено конституційну комісію, і політреформа буде доопрацьована.

"Робота з внесення змін до Конституції розпочнеться з першого дня, і вона буде працювати на консолідацію суспільства", - сказав П.ПОРОШЕНКО.