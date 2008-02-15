Партія регіонів обіцяє «таку ситуацію, якої ще не було»

В ексклюзивному інтерв`ю журналу «Профиль» екс-керівник штабу Партії регіонів Борис Колесников заявив, що «у разі, якщо влада не зважатиме на думку двох третин українців, то опозиція готова до найрішучіших дій». Серед рішучих дій, спрямованих проти вступу України до НАТО, він назвав серйозні вуличні акції протесту, а також попередив, що «влада одержить таку ситуацію, якої ще не було». За словами Колесникова, акції протесту будуть організовані з метою «добитися для України збереження позаблокового статусу».

Повністю інтерв`ю Бориса Колесникова читайте в завтрашньому номері журналу