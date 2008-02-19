Черновецький скаржиться, що йому не дають отримати дивіденди

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ поскаржився, що йому доводиться «вибивати» в уряду необхідні субвенції для Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на зустрічі з генеральним директором комунального підприємства «Київпастранс» Миколою ЛАМБУЦЬКИМ.

«Київ уже сьогодні мегаполіс, і мені дуже шкода, що нам дещо складно працювати з урядом, який не розуміє, що в Києві живе не 2,7 млн. виборців, а, за нашими даними, від 3 до 5 млн. чоловік. І потрібно було б провести перепис з цього приводу, адже субвенції, які нам виділяють, – їх не достатньо для того, щоб утримувати таке велике місто в Україні», - сказав мер столиці.

За його словами, кращі умови життя в Києві є стимулом для переміщення в столицю людей з інших областей.

«Усі ці люди створюють проблеми для комунікацій», - зазначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

«На превеликий жаль, в умовах політичної нестабільності нам складно сьогодні вибивати гроші. Оскільки кожен бореться за свою владу, і кожному потрібні гроші більше для піару, ніж для вирішення конкретних питань, які можуть принести дивіденди комусь іншому», - сказав мер Києва.