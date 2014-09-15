У середу уряд планує імплементувати Угоду про асоціацію з ЄС
21:54, 15 вересня 2014Політика
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У середу, 17 вересня, уряд планує прийняти рішення про імплементацію Угоди про асоціацію з Євросоюзом.
Уряд планує імплементувати Угоду про асоціацію з ЄС / УНІАН
Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в ефірі програми “Свобода слова” на телеканалі ICTV.
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“Уряд буде виконувати Угоду з першого дня. На середу у нас заплановане засідання уряду, де ряду приймає рішення про так звану імплементацію цієї угоди, тобто все, що там прописано, а Угода — це є не що інше, як 700 сторінок плану реформ”, - сказав він.
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