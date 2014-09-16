Президент нагородив орденами заступників голови Дніпропетровської ОДА
02:03, 16 вересня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко нагородив орденами заступників голови Дніпропетровської ОДА. Бориса Філатова - орденом "За заслуги", Геннадія Корбана - орденом "За мужність".
Президент нагородив орденами Філатова і Корбана
Про це Філатов написав у власному Facebook.
Він повідомив, що Геннадій Корбан неодноразово був у зоні АТО, тільки волів про це не повідомляти.
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"Вручали ососбисто. Петро Олексійович сказав дуже теплі слова. Довіру виправдаємо. Служу народу України!", - написав Філатов.
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