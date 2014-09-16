Президент нагородив орденами заступників голови Дніпропетровської ОДА

02:03, 16 вересня 2014
Політика
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Президент України Петро Порошенко нагородив орденами заступників голови Дніпропетровської ОДА.  Бориса Філатова - орденом "За заслуги",  Геннадія Корбана - орденом "За мужність".

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Про це Філатов написав у власному Facebook.

Він повідомив, що Геннадій Корбан неодноразово був у зоні АТО, тільки волів про це не повідомляти.

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 "Вручали ососбисто. Петро Олексійович сказав дуже теплі слова. Довіру виправдаємо. Служу народу України!", - написав Філатов.

Допис by Borys Filatov.
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