Президент нагородив орденами заступників голови Дніпропетровської ОДА

Про це Філатов написав у власному Facebook.

Він повідомив, що Геннадій Корбан неодноразово був у зоні АТО, тільки волів про це не повідомляти.

Читайте такожЗ полону терористів звільнено ще 20 осіб - Філатов

"Вручали ососбисто. Петро Олексійович сказав дуже теплі слова. Довіру виправдаємо. Служу народу України!", - написав Філатов.