Стали відомі подробиці загибелі Гусіна

Стали відомі подробиці загибелі відомого футболіста Андрія Гусіна, який розбився сьогодні на мотоциклі на автодромі "Чайка" під Києвом. На думку генерального секретаря Федерації мотоспорту України Василя Якимчука, причиною трагедії стала недосвідченість колишнього динамівця.

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"Вилетів за відбійник траси, через недосвідченість. Там такий поворот під 90 градусів, там треба було класти мотоцикл, напевно, тримати його. А він різко загальмував, слід навіть є. І безпосередньо як ішов на відбійник, так і полетів за відбійник", - розповів Якимчук кореспонденту ЛІГАБізнесІнформ.

"Він, мабуть, злякався, я так думаю. Тому що це швидкісні гонки, коли мало досвіду - секунди вирішують справу. Він просто не повірив, що він швидко їде і почав відторожуватися, думав, що гальма врятують. В такому випадку і відторможуватися треба і повертати треба - поворот є поворот", - зазначив він.

За словами представника федерації, футболіст катався на треку для власного задоволення.

"У нього навіть не було ліцензії нашої організації. Хтось там його тренував, видно, приватним порядком. Це серйозні гонки - якщо досвіду немає, сідати і гнати відразу не можна. В швидкість треба вливатися і з нею треба дружити, вона не любить таких випадкових речей", - додав він.

Якимчук також повідомив, що на повороті, в який не вписався Гусін, раніше не відбувалося аварій зі смертельним результатом.

"У цьому місці фактично у нас ніколи в житті там, скільки на Чайці проводили змагання, не було таких серйозних падінь", - сказав він.

У свою чергу, на офіційному сайті київського "Динамо" повідомили, що знаменитий у минулому півзахисник "Динамо" (Київ) та збірної України, тренер Андрій Леонідович Гусін трагічно загинув на 42-му році життя.

У складі "Динамо" Андрій Гусін сім разів ставав чемпіоном України, чотири рази володарем Кубка України, разом з клубом виступав у півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА. Більше десяти років був провідним гравцем національної збірної України, в складі якої заслужив право і успішно зіграв на Кубку світу-2006. Відразу після закінчення ігрової кар'єри Андрій Гусін зайнявся тренерською діяльністю. Очолював "Динамо-2" (Київ), працював асистентом у російських командах "Крила Рад" і "Анжі".