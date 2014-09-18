Transparency International оголошує "медіа-полювання" на корупціонерів у партійних списках

16:07, 18 вересня 2014
Політика
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Transparency International Україна заявляє про неприпустимість проходження у Верховну Раду корупціонерів та оголошує "медіа-полювання" на корупціонерів у партійних списках.

Transparency International оголошує медіа-полювання

Про це йдеться у повідомленні організації.

Згідно з повідомленням, Transparency International звертається до журналістів та громадян з проханням надавати їй інформацію про підозру на корупцію серед кандидатів в нардепи. 

"Помітно, що ще не всі зрозуміли, що після Революції Гідності Україна змінилася. Громадяни повстали проти корупції і важкою ціною продовжують виборювати власну свободу. Проводити по партійних квотах старих корупціонерів у новий парламент – це злочин проти власного народу", - вважає Олексій Хмара, виконавчий директор Transparency International Україна.

Тому Transparency International Україна оголошує "медіа-полювання" і просить всіх журналістів та активістів надсилати вірогідну та перевірену інформацію про корумпованих кандидатів у нардепи.

"Всі дані після їх правової експертизи будуть в середині жовтня представлені громадськості. ТІ Україна вимагатиме партії очистити свої списки від встановлених недоброчесних осіб", - сказано в повідомленні. 

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