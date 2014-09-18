США обіцяють надати Україні 116 мільйонів доларів для "сил безпеки"

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це говориться в повідомленні прес-служби Білого Дому.

Зокрема зазначається, що цього року, США надали Україні приблизно 291 мільйон доларів допомоги, а також позику в сумі 1 мільярда доларів у вигляді кредитних гарантій.

Читайте такожПорошенко у Конгресі США: Україна зараз у центрі нової спроби поділу світуТакож ці суми включають новий пакет допомоги, оголошений 18 вересня в сумі 53 мільйонів доларів, з яких 46 мільйонів є допомогою в безпековій галузі для підтримки військових та прикордонників, і 7 мільйонів призначені міжнародним організаціям для надання допомоги постраждалим на сході України від військових дій.

"Разом з сьогоднішнім оголошенням, уряд США хоче надати 116 мільйонів доларів на обладнання та навчання українських сил безпеки, щоб допомогти Україні краще контролювати і захистити власний кордон, працювати безпечніше і ефективніше, а також зберегти і забезпечити територіальну цілісність", - додано в повідомленні.

Читайте такожПорошенко попросив США створити спецфонд для інвестицій в УкраїнуУ повідомленні уточнюється, що до українських сил безпеки належать Збройні сили, Національна гвардія та Державна прикордонна служба.

Окрім того стверджується, що ця допомога включає в себе надання бронежилетів, шоломів, транспортних засобів, нічних і теплових пристроїв бачення, важкої інженерної техніки, передових радіо-приладів, патрульних катерів, пайків, наметів, мінометних радарів, уніформи тощо.

"Президент (Барак Обама - УНІАН) попросив міністра торгівлі США Пенні Прітцкер очолити урядову делегацію, яка повинна відвідати Україну 26-27 вересня для зустрічі з українськими урядовими високопосадовцями та бізнес-лідерами для обговорення зусиль України в проведенні економічних реформ та здійснення кроків, які уряд повинен прийняти в короткостроковій і середньостроковій перспективі, щоб зміцнити бізнес-клімат і побудувати економіку, яка зможе залучати приватний капітал", - сказано в повідомленні.

Разом з тим зазначається, що уряд США буде продовжувати співпрацювати з Конгресом для визначення додаткових можливостей для надання допомоги Україні.

У зв'язку з цим наголошується, що Адміністрація Президента США просить Конгрес виділити додаткові 45 мільйонів доларів в 2015 році в якості частини президентської ініціативи допомоги європейським країнам, що повинно сприяти зміцненню потенціалу України для забезпечення власного захисту і збільшення взаємодії з США та західним світом.