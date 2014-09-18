США обіцяють надати Україні 116 мільйонів доларів для "сил безпеки"
США мають намір надати Україні 116 мільйонів доларів допомоги на військове обладнання та навчання для українських сил безпеки.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це говориться в повідомленні прес-служби Білого Дому.
Зокрема зазначається, що цього року, США надали Україні приблизно 291 мільйон доларів допомоги, а також позику в сумі 1 мільярда доларів у вигляді кредитних гарантій.
Читайте такожПорошенко у Конгресі США: Україна зараз у центрі нової спроби поділу світуТакож ці суми включають новий пакет допомоги, оголошений 18 вересня в сумі 53 мільйонів доларів, з яких 46 мільйонів є допомогою в безпековій галузі для підтримки військових та прикордонників, і 7 мільйонів призначені міжнародним організаціям для надання допомоги постраждалим на сході України від військових дій.
"Разом з сьогоднішнім оголошенням, уряд США хоче надати 116 мільйонів доларів на обладнання та навчання українських сил безпеки, щоб допомогти Україні краще контролювати і захистити власний кордон, працювати безпечніше і ефективніше, а також зберегти і забезпечити територіальну цілісність", - додано в повідомленні.
Читайте такожПорошенко попросив США створити спецфонд для інвестицій в УкраїнуУ повідомленні уточнюється, що до українських сил безпеки належать Збройні сили, Національна гвардія та Державна прикордонна служба.
Окрім того стверджується, що ця допомога включає в себе надання бронежилетів, шоломів, транспортних засобів, нічних і теплових пристроїв бачення, важкої інженерної техніки, передових радіо-приладів, патрульних катерів, пайків, наметів, мінометних радарів, уніформи тощо.
"Президент (Барак Обама - УНІАН) попросив міністра торгівлі США Пенні Прітцкер очолити урядову делегацію, яка повинна відвідати Україну 26-27 вересня для зустрічі з українськими урядовими високопосадовцями та бізнес-лідерами для обговорення зусиль України в проведенні економічних реформ та здійснення кроків, які уряд повинен прийняти в короткостроковій і середньостроковій перспективі, щоб зміцнити бізнес-клімат і побудувати економіку, яка зможе залучати приватний капітал", - сказано в повідомленні.
Разом з тим зазначається, що уряд США буде продовжувати співпрацювати з Конгресом для визначення додаткових можливостей для надання допомоги Україні.
У зв'язку з цим наголошується, що Адміністрація Президента США просить Конгрес виділити додаткові 45 мільйонів доларів в 2015 році в якості частини президентської ініціативи допомоги європейським країнам, що повинно сприяти зміцненню потенціалу України для забезпечення власного захисту і збільшення взаємодії з США та західним світом.