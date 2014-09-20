Під Дебальцевим поранено близько 20 українських силовиків - командир "Київської Русі"
14:36, 20 вересня 2014Політика
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Під Дебальцевим Донецької області поранено близько 20 бійців сил антитерористичної операції.
REUTERS
Про це командир 11-го батальйону територіальної оборони "Київська Русь" полковник Олексій Савич повідомив 112.ua.
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Комбат батальйону раніше повідомляв, що бойовики і російські військові стягують сили до Дебальцевого, маючи намір взяти місто.
Як повідомляв УНІАН, за даними СНБО, за добу в зоні АТО загинув 1 український військовий, 7 поранено.
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