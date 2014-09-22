Околиці Маріуполя обстрілюють з "Градів" вже третю добу поспіль - ЗМІ

Про це Цензор.Нет розповів командир маріупольської роти спецполку МВС "Азов" з позивним "Апіс".

Він уточнив, що стрілянина ведеться по 12-му, 13-му, 14-му блокпостах, на яких несуть службу бійці Нацгвардії.

"Системи "Град" безкарно під'їжджають на відстань 5-7 км від українських позицій, так як сили не можуть першими відкривати вогонь у рамках перемир'я. Крім того, були випадки коли "Град" розташовувався в центрі сусіднього селища Октябрського"​​, - розповів ротний "Азова".

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Також він додав, що в районі українських блокпостів діють диверсанти і російські навідники.

У неділю, 21 вересня, обстріл Маріуполя почався з самого ранку і закінчився тільки до 16:00. Незважаючи на те, що стріляли по східних окраїнах розриви снаряда були чутні в центрі міста. А вчора один із снарядів потрапив в цех Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча, розташованого в північній частині міста.

За словами ротного "​​Азова", можливо ці триденні обстріли по Маріуполю приурочені до Дня міста. З його слів противник швидше за все мав намір захопити Маріуполь до дня міста, а тепер терористи, можливо, планують спробувати це зробити до Дня визволення міста від німецько-фашистських загарбників, 26 вересня.