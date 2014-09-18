Батальйон "Азов" переформовано в полк

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив "Азов". У повідомленні говориться, що батальйон "Азов" розформований, і на його базі створюється оперативний полк. "Нас розширюють до полку. Вітаємо всіх наших братів і особливого нашого командира Андрія. Це найкраще визнання заслуг для всіх нас", - підкреслюється в повідомленні.

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У "Азові" повідомили, що згідно з розпорядженням міністра внутрішніх справ Арсена Авакова за видатні заслуги перед батьківщиною на базі батальйону створюється полк. "Батальйон "Азов" став першим з добровольчих збройних формувань, який розширили до полку", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в іншому своєму повідомленні "Азов" інформує, що командиром полку особливого призначення "Азов" призначений підполковник міліції Андрій Білецький.