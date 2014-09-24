Путін роздратував лідерів ЄС своїм наміром приїхати на саміт до Італії

Президент Російської Федерації Володимир Путін роздратував низку лідерів Європейського Союзу та створив проблему для організаторів цьогорічного форуму Європа-Азія ASEM через своє несподіване бажання взяти участь в цьому заході.

Про це сьогодні повідомляє італійська газета La Repubblica, зауважуючи, що у зв'язку з ситуацією в Україні раніше була погоджена участь у саміті глави російського уряду Дмитра Медведєва.

Газета відзначає, що Путін своїм бажанням взяти участь у форумі, котрий відбудеться у Мілані 16-17 жовтня, провокує Євросоюз, лідери якого намагаються його ізолювати через агресію росіян проти України.

За даними видання, ситуація настільки серйозна, що днями Брюссель вислав конфіденційне повідомлення країнам-членам Євросоюзу, в якому попросив відповісти на питання, як вони поставляться до того, що у саміті візьме участь Путін.

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Газета не виключає, що низка країн, серед яких - держави Східної Європи та Прибалтики, можуть бойкотувати цей захід, якщо на нього приїде російський президент.

Видання зазначило, що Польща та прибалтійські держави гостро засудили главу італійського МЗС Федеріку Могеріні, коли вона у липні цього року підтвердила вислане Путіну ще восени минулого року запрошення взяти участь ASEM. Це теж було однією з причин, чому ці країни блокували призначення Могеріні на посаду Верховного представника ЄС із закордонних справ та безпеки. Власне, російська сторона пізніше для залагодження ситуації повідомила, що замість Путіна приїде Медведєв, а тепер змінила свою позицію.

Планується, що у цьому саміті мають взяти участь 55 глав держав та урядів.