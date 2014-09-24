У ЄС не розуміють мрій Росії про СРСР – Ромпей

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це у своєму виступу в університеті Прінсетон (США) заявив президент Європейської Ради (ЄР) Херман Ван Ромпей, відповідаючи на запитання студентів про ситуацію в Україні у світлі дестабілізуючої ролі Росії.

"Росія все ще мріє про минуле, про колишній Радянський союз. Нам в Європі навіть важко зрозуміти чому. У нас в ЄС є Об’єднане Королівство, Франція, Німеччина – всі вони були наддержавами. Але вони відмовилися від цих мрій і перегорнули сторінку. Європейський Союз – це чіткий знак, що минуле – позаду, і почався новий розділ історії. Але Росія – не на цьому етапі. Вони повинні вивчити, що існує новий світ”, - сказав він.

Читайте такожПорошенко і Ромпей обговорили ситуацію на ДонбасіПрезидент ЄР наголосив, що "цілком очевидно, що Україна завжди буде мати особливі відносини з Росією, навіть якщо у них будуть тісні зв’язки з нами".

"Але перед тим, як ми знову почнемо мати справу з Росією, ми повинні відновити довіру, а обіцянки повинні виконуватися. Але цього не було в останні місяці. Наша мета – мати вільну по-європейському думаючу демократичну та заможну Україну, яка має добрі відносини з Росією. З нашого боку ми будемо мати справу з Росією як із сусідом, але умов для цього ще немає”, - наголосив Херман Ван Ромпей.

Як повідомляв УНІАН, учора представник глави європейської дипломатії Кетрін Ештон заявила про готовність ЄС переглянути санкції проти РФ у разі реального припинення вогню на Донбасі.